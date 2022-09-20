Губернатор Николаевской области Виталий Ким и глава обороны региона генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко уже несколько месяцев назад эвакуированы в Одессу, где работают под контролем американского офицера.
"По моим сведениям, и у него (Кима. — Прим. ред.), и у Марченко в Одессе непосредственно куратор, американский офицер", — сообщил агентству ТАСС представитель силовых структур Херсонской области.
По словам источника, решение эвакуировать администрацию региона было принято после ракетного удара по зданию Николаевской ОГА.
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