Украинского главу Николаевской области курирует американский офицер

Губернатор Николаевской области Виталий Ким и глава обороны региона генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко уже несколько месяцев назад эвакуированы в Одессу, где работают под контролем американского офицера.

"По моим сведениям, и у него (Кима. — Прим. ред.), и у Марченко в Одессе непосредственно куратор, американский офицер", — сообщил агентству ТАСС представитель силовых структур Херсонской области.

По словам источника, решение эвакуировать администрацию региона было принято после ракетного удара по зданию Николаевской ОГА.