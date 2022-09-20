Владимир Путин стремится к скорейшему завершению украинского конфликта, и в качестве "важного шага вперед" сейчас обсуждается обмен 200 пленных, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"200 пленных будут обменяны по достигнутому сторонами соглашению. Я думаю, будет сделан важный шаг вперед", — рассказал турецкий лидер в интервью местным СМИ.
По словам Эрдогана, эту информацию он получил от российского коллеги во время недавней встречи на саммите ШОС в Узбекистане.
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