Жители народных республик Донбасса без сомнения проголосуют на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации, уверен спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией", — заявил он в интервью РИА Новости.
Общественные палаты Донецкой и Луганской народной республик 19 сентября призвали незамедлительно провести всенародное голосование по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
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