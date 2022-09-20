Спикер парламента Крыма: выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден

Жители народных республик Донбасса без сомнения проголосуют на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации, уверен спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией", — заявил он в интервью РИА Новости.

Общественные палаты Донецкой и Луганской народной республик 19 сентября призвали незамедлительно провести всенародное голосование по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.