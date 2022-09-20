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Китай поблагодарил Путина за поддержку КНР по вопросу Тайваня

Мир

Китайские граждане благодарны российскому лидеру Владимиру Путину за ту поддержку, которую он оказал Китаю по проблеме Тайваня, отметил профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай.

"Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня и является другом КНР, за что весь китайский народ ему очень благодарен", — заявил он в интервью РИА Новости.

Твёрдая позиция Путина, считает политолог, является стимулом для китайского народа продолжать развитие хороших российско-китайских отношений.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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