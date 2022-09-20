Бывший президент Бразилии задолжал бюджету страны $3,5 млн налогов

Министерство финансов Бразилии просило суд взыскать с экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы налоговую задолженность в размере 3,5 млн долларов.

Несмотря на то, что обвинительный приговор в отношении бывшего лидера страны аннулировали за истечением срока давности, в суде не смогли доказать его невиновность, напоминает бразильское издание Veja.

В настоящее время Лула да Силва является главным соперником действующего президента Бразилии Жаира Болсонару в предвыборной гонке.