Иранские СМИ рассказали подробности соглашения, которое заключили "Газпром" и местная Национальная нефтяная компания. Из РФ в Иран будет ежедневно поступать 15 миллионов кубометров газа.
Девять миллионов кубометров российского газа Иран будет использовать для собственных нужд, а остальной объём предназначен для поставок в другие страны, сообщило иранское издательство Fars со ссылкой на источники в правительстве.
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