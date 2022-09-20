Иран будет ежедневно закупать девять миллионов кубометров газа у России

Иранские СМИ рассказали подробности соглашения, которое заключили "Газпром" и местная Национальная нефтяная компания. Из РФ в Иран будет ежедневно поступать 15 миллионов кубометров газа.

Девять миллионов кубометров российского газа Иран будет использовать для собственных нужд, а остальной объём предназначен для поставок в другие страны, сообщило иранское издательство Fars со ссылкой на источники в правительстве.