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Жители ЛНР требуют скорейшего проведения референдума о вхождении в РФ

Мир

Жителей Луганской Народной Республики всё больше волнует вопрос о дате проведения референдума о вхождении в состав России, рассказал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Несмотря на большое количество проблем в республике, референдум  - главная тема для граждан ЛНР..

"Первый вопрос, который они (жители ЛНР. — Прим. ред.) задают, звучит так: "Почему вы тянете с референдумом, почему не даете "добро" провести референдум?" — рассказал парламентарий в интервью агентству ТАСС.

Он отметил, что избирательная система республики полностью готова, а избиратели обеспечат массовую явку.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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