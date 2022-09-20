Президент Турции Эрдоган намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Тайип Эрдоган продолжит работу над организацией встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его словам, Турция придерживается сбалансированной политики, а потому Эрдоган уверен, что стоит выслушать аргументы обеих сторон.

"Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично", — заявил турецкий президент в интервью местному телеканалу.

Он отметил, что на данный момент этой цели достичь не удалось, но Эрдоган не теряет надежды.