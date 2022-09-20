Тайип Эрдоган продолжит работу над организацией встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По его словам, Турция придерживается сбалансированной политики, а потому Эрдоган уверен, что стоит выслушать аргументы обеих сторон.
"Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично", — заявил турецкий президент в интервью местному телеканалу.
Он отметил, что на данный момент этой цели достичь не удалось, но Эрдоган не теряет надежды.
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Над городом поднимается чёрный столб дыма.