Зюганов увидел необходимость в срочном проведении референдумов в ЛДНР

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов с одобрением отнёсся к предложению общественных палат ДНР и ЛНР касательно как можно более скорого проведения референдумов по вопросу присоединения к РФ.

Зюганов согласился, что поднятый вопрос действительно является срочным, и не терпит отлагательства.

"Поддерживаю инициативу общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией… Откладывать этот вопрос недопустимо!" — подчеркнул Зюганов в своём Telegram-канале.

Лидер КПРФ напомнил, что его партия в течение восьми лет предлагала признать независимость Донбасса, и это в конце концов случилось по воле России. Зюганов назвал признание РФ Республик Донбасса "судьбоносным шагом", и призвал скорее принять ещё одно, не менее важное историческое решение.