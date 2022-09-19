Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов с одобрением отнёсся к предложению общественных палат ДНР и ЛНР касательно как можно более скорого проведения референдумов по вопросу присоединения к РФ.
Зюганов согласился, что поднятый вопрос действительно является срочным, и не терпит отлагательства.
"Поддерживаю инициативу общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией… Откладывать этот вопрос недопустимо!" — подчеркнул Зюганов в своём Telegram-канале.
Лидер КПРФ напомнил, что его партия в течение восьми лет предлагала признать независимость Донбасса, и это в конце концов случилось по воле России. Зюганов назвал признание РФ Республик Донбасса "судьбоносным шагом", и призвал скорее принять ещё одно, не менее важное историческое решение.
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