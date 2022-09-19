Никаких объективных препятствий для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав РФ нет, ведь территория Республики свободна и находится под контролем союзных сил. Об этом напомнил политолог Алексей Мартынов в разговоре с РИА Новости.
Эксперт полагает, что имеет смысл быстрее определиться со сроками референдума, потому что это поможет раньше вернуть Донбасс и другие освобождённые части Украины к мирной жизни.
"Вся территория Луганской Народной Республики освобождена союзными силами, и никаких препятствий не существует для проведения соответствующего референдума. Совершенно точно разделяю мнение общественной палаты ЛНР в том смысле, что чем быстрее срок вхождения в состав РФ будет определен, тем быстрее наступит мир не только в Донбасской Республике, но и на Украине в целом и на других освобожденных территориях", — отметил Мартынов.
Ранее 19 сентября Общественная палата ЛНР попросила главу Республики Леонида Пасечника организовать референдум по вопросу вхождения в состав РФ как можно скорее, потому что это поможет сделать жизнь здесь безопасной, и будет способствовать её развитию.
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