Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что имела разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, касающийся ситуации на Запорожской АЭС. Диалог глав МИД произошёл в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам Колонны, положение дел на ЗАЭС очень беспокоит политиков ЕС, которые собираются более детально обсудить этот вопрос 21 сентября.
"Ситуация на Запорожской АЭС продолжает вызывать нашу обеспокоенность… Мы обсудим ее в среду утром, в 11.30, в ходе заседания рабочей группы, организованной Францией совместно с генеральным директором МАГАТЭ с тем, чтобы убедиться в том, что будут предприняты действия по обеспечению безопасности на АЭС. Сегодня утром я переговорила с Сергеем Лавровым и сообщила ему об этом", — сказала Колонна.
Глава французского МИД назвала ситуацию, сложившуюся на Запорожской АЭС, "критической". Колонна напомнила о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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