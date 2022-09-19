Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ядерные "Искандеры" и "Калибры" оказались приговором РФ для Британии
ВСУ поздравили Мариуполь с Днём города: "Мы идём к тебе"
Симоньян: быстрое проведение референдума в ЛНР спровоцирует войну РФ и НАТО
Ibtimes: отойдя от Запада, Турция обратилась к РФ ради членства в ШОС
Общественная палата ЛНР призвала Пасечника немедленно провести референдум
Глава МИД Франции провела с Лавровым беседу на тему ЗАЭС
Подросток из Ставрополья обманывал пункты выдачи товаров
Гольдин: Еврокомиссия лишает Венгрию средств за её позицию по России
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге

РСЗО "Смерч" нанесли удар по Криворожскому району

Мир

Из комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" были нанесены удары по Криворожскому району.

Глава Криворожской горадминистрации Александр Вилкул пишет, что взрывы — это прилет из РСЗО в Криворожском районе. По его данным, потерь среди мирного населения нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев Любовь Степушова Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Общество
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Силовые структуры
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Последние материалы
Подросток из Ставрополья обманывал пункты выдачи товаров
Гольдин: Еврокомиссия лишает Венгрию средств за её позицию по России
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
США признали, что проводили исследования на незащищённых гражданах Украины
Аналитик Фролов заявил, что Германия — ненадёжный покупатель российского газа
Bloomberg: украинский конфликт показал неготовность ВС США воевать с КНР
Сербия хочет стать стратегическим партнёром США
Соловьёв, Драпеко и Тимати обрушились на Пугачёву с критикой: Простить Максимку
Кедми: Пентагон обескуражен двойным ядерным превосходством России над США
"ОК" представили новый сезон проекта об осознанном родительстве "Меня волнует"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте ADMIN_ALIASES
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников