Из комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" были нанесены удары по Криворожскому району.
Глава Криворожской горадминистрации Александр Вилкул пишет, что взрывы — это прилет из РСЗО в Криворожском районе. По его данным, потерь среди мирного населения нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.