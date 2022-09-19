РСЗО "Смерч" нанесли удар по Криворожскому району

Из комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" были нанесены удары по Криворожскому району.

Глава Криворожской горадминистрации Александр Вилкул пишет, что взрывы — это прилет из РСЗО в Криворожском районе. По его данным, потерь среди мирного населения нет.