Руководитель RT Маргарита Симоньян отреагировала на требование Общественной палаты Луганской Народной Республики как можно быстрее организовать референдум о включении региона в состав Российской Федрации.
Как отметила журналистка, этот шаг можно называть "Крымским сценарием". По мнению Симоньян, после голосования регионы станут частью России. Тогда Киев начнёт атаковать территории нашей страны, что приведёт к войне с Украиной и военно-политическом блоком НАТО, добавила глава RT.
"Немедленный референдум — это ва-банк", — сказала журналистка.
Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов предложил присоединить территории к РФ без проведения голосований.
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