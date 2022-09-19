Симоньян: быстрое проведение референдума в ЛНР спровоцирует войну РФ и НАТО

Руководитель RT Маргарита Симоньян отреагировала на требование Общественной палаты Луганской Народной Республики как можно быстрее организовать референдум о включении региона в состав Российской Федрации.

Как отметила журналистка, этот шаг можно называть "Крымским сценарием". По мнению Симоньян, после голосования регионы станут частью России. Тогда Киев начнёт атаковать территории нашей страны, что приведёт к войне с Украиной и военно-политическом блоком НАТО, добавила глава RT.

"Немедленный референдум — это ва-банк", — сказала журналистка.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов предложил присоединить территории к РФ без проведения голосований.