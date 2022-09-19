США признали, что проводили исследования на незащищённых гражданах Украины

США не стали отрицать, что на Украине ими проводились биологические исследования, объектами которых становились малообеспеченные и психически нездоровые граждане. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Глава войск РХБЗ отметил, что объяснения Вашингтона и Киева по поводу вывоза биоматериалов украинцев вызывают много вопросов.

"Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц. При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты", — сказал Кириллов на брифинге по итогам совещания стран-участниц Конвенции о запрещении биологического оружия в Женеве.

Начальник войск РХБЗ добавил, что американская сторона подчеркнула, что случаи вывоза биоматериалов в США с Украины происходили не так часто.

Что касается Киева, его представители вообще заявили о своём отказе как-то объяснить спешное уничтожение документов, имеющих отношение к военно-биологической программе США.