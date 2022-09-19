Кедми: Пентагон обескуражен двойным ядерным превосходством России над США

Разведка Пентагона обнаружила, что колоссальная разница между потенциалом России и США присутствует в сегменте тактических ядерных вооружений. Политический эксперт Яков Кедми отметил, что к данным системам относятся комплексы "Искандер" и "Калибр".

"При таком соотношении сил никто не начнёт тактическую ядерную войну", — сказал он в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Кедми подчеркнул, что у России огромное преимущество и в стратегическом оружие, даже если не учитывать новейшие гиперзвуковые системы. В случае полномасштабного конфликта оборона США не сможет отразить ядерный удар.

Эксперт отметил, что Москва обладает двойным ядерным превосходством над Вашингтоном: в стратегическом и тактическом вооружении. И отставание США будет увеличиваться с каждым годом, заявил Кедми.