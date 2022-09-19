Ibtimes: отойдя от Запада, Турция обратилась к РФ ради членства в ШОС

Обозреватель издания International Business Times (Ibtimes) Санни Питер заявил, что отойдя от Запада, Турция обращается к РФ ради членства в ШОС.

По словам Питера, ШОС даст Анкаре рычаги давление на Запад. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве гостя. Он выразил надежду, что его страна сможет получить членский билет. По словам Эрдогана, целью Анкары является выход на новый уровень отношений со странами-участниками ШОС.

Питер отметил, что если это произойдёт, то Турция станет первой страной-членом НАТО, присоединившейся к блоку России и Китая. Обозреватель отмечает, что РФ и КНР является соперниками коллективного Запада.

"Решение вступить в ШОС, как ожидается, предоставит Анкаре рычаги влияния на Запад", — уверен Питер.

Журналистам Эрдоган заявил, что он хочет стать членом ШОС, потому что его страна имеет тесные исторические связи с азиатскими странами. Также он не обошёл стороной и тот момент, что это партнёрство очень выгодно Турции в экономическом плане. На долю стран ШОС приходится 30% мирового ВВП.

"Объявление о членстве Турции в ШОС было сделано вскоре после того, как президент Эрдоган выразил своё разочарование США, НАТО и ЕС по поводу проблем безопасности", — пишет обозреватель.

Действительно, у Эрдогана немало разногласий с западными коллегами. Так, например, недавно Греция пыталась перехватить турецкий истребитель. На это Анкара пригрозила Афинам последствиями. Помимо этого, Турция уже давно ждёт американские истребители F-16. Питер полагает, что если сотрудничество Анкары и Москвы выйдет на новый уровень, то РФ сможет снабдить Турцию военными самолётами.