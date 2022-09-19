Балицкий: выдворение диверсантов на Украину — самое гуманное наказание

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий считает, что выдворение диверсантов на Украину — самое гуманное наказание.

В эфире телеканала "Россия-24" Балицкий заявил, что, выдворяя людей за освобождённую территорию, это возможность для диверсантов хорошо подумать над своими действиями.

"Пусть пойдёт туда человек, может его там вразумят, может, к столбу привяжут, или я не знаю, что там нацисты делают, или в армию заберут", — сказал Балицкий.

По его мнению, когда диверсант увидит, как Киев мобилизует женщин и издевается над людьми, то он захочет вернуться на освобождённую территорию. Однако вернуться они смогут только тогда, когда в Запорожье начнут действовать законы РФ и появится определённая процедура.