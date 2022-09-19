Экс-премьер Словакии: вина за конфликт на Украине лежит на Западе

Вся ответственность за происходящее на Украине лежит на Западе, который полностью проигнорировал ряд важных факторов: проблемы и менталитет украинцев, их цели, а также исторические украинско-российские связи. Об этом заявил бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский.

Политик подчеркнул, что Украина исторически всегда была пророссийской территорией.

"Исторически Украина уже сто лет образует важнейший плацдарм России. Это опорная часть российского периметра, территория российского влияния", — сказал Чарногурский в беседе с изданием Parlamentní listy.

Чарногурский напомнил, что НАТО ведёт себя на Украине вовсе не как оборонный альянс, как сам себя называет, так как отправляет Киеву не только оружие, но и своих профессиональных военных, которые мастерски управляются с американскими РСЗО. Таким образом, НАТО активно и непосредственно участвует в украинском конфликте, отметил политик.