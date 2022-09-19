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Экс-премьер Словакии: вина за конфликт на Украине лежит на Западе

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Вся ответственность за происходящее на Украине лежит на Западе, который полностью проигнорировал ряд важных факторов: проблемы и менталитет украинцев, их цели, а также исторические украинско-российские связи. Об этом заявил бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский.

Экс-премьер Словакии: вина за конфликт на Украине лежит на Западе

Политик подчеркнул, что Украина исторически всегда была пророссийской территорией.

"Исторически Украина уже сто лет образует важнейший плацдарм России. Это опорная часть российского периметра, территория российского влияния", — сказал Чарногурский в беседе с изданием Parlamentní listy.

Чарногурский напомнил, что НАТО ведёт себя на Украине вовсе не как оборонный альянс, как сам себя называет, так как отправляет Киеву не только оружие, но и своих профессиональных военных, которые мастерски управляются с американскими РСЗО. Таким образом, НАТО активно и непосредственно участвует в украинском конфликте, отметил политик.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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