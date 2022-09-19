Глава Республики Денис Пушилин заявил, что военные ДНР продвигаются на нескольких направлениях.
Армия ДНР продолжает освобождать территории Республики от украинских оккупантов, продвигаясь на нескольких направлениях, сказал Пушилин в эфире "Россия-24". По его словам, на Донецком, Горловском и Угледарском направлениях ситуация относительно стабильная. Пушилин подчеркнул, что пусть и небольшими темпами, но войска продвигаются вперёд.
В районе Красного Лимана обстановка, по словам Пушилина, остаётся сложной, но контролируемой. Также он рассказал, что военные Республики предотвратили попытку ВСУ прорваться в Кременную и не допустили переправу оружия в Кривой Луки.
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