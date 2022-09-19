Пушилин: военные ДНР продвигаются на нескольких направлениях

Глава Республики Денис Пушилин заявил, что военные ДНР продвигаются на нескольких направлениях.

Армия ДНР продолжает освобождать территории Республики от украинских оккупантов, продвигаясь на нескольких направлениях, сказал Пушилин в эфире "Россия-24". По его словам, на Донецком, Горловском и Угледарском направлениях ситуация относительно стабильная. Пушилин подчеркнул, что пусть и небольшими темпами, но войска продвигаются вперёд.

В районе Красного Лимана обстановка, по словам Пушилина, остаётся сложной, но контролируемой. Также он рассказал, что военные Республики предотвратили попытку ВСУ прорваться в Кременную и не допустили переправу оружия в Кривой Луки.