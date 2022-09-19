Союзные войска взяли опорный пункт ВСУ и оказали помощь раненым.
В Сети появилось видео, как российские войска берут опорный пункт украинских бойцов. На кадрах запечатлены мужчины в окровавленной украинской форме. По их словам, "товарищи" их бросили, потому что они получили ранения.
У одного из военных контузия, у других ранены ноги и руки. При этом российские военные на месте оказывают им медицинскую помощь, забирают оружие и даже дают прикурить.
"Ничего мужики, мы не такие, сейчас вас увезём, полечим" — сказал российский военный.
Среди оружия есть автоматы, заряженные РПГ и магазины.
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