Союзные войска взяли опорный пункт ВСУ и оказали помощь раненым

Союзные войска взяли опорный пункт ВСУ и оказали помощь раненым.

В Сети появилось видео, как российские войска берут опорный пункт украинских бойцов. На кадрах запечатлены мужчины в окровавленной украинской форме. По их словам, "товарищи" их бросили, потому что они получили ранения.

У одного из военных контузия, у других ранены ноги и руки. При этом российские военные на месте оказывают им медицинскую помощь, забирают оружие и даже дают прикурить.

"Ничего мужики, мы не такие, сейчас вас увезём, полечим" — сказал российский военный.

Среди оружия есть автоматы, заряженные РПГ и магазины.