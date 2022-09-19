Германия завершила энергетическую главу с Россией и взяла под контроль три НПЗ

Правительство Германии передало дочерние компании "Роснефти" национальному регулятору, сообщает FT. Руководство страны считает, что такого решения избежать было невозможно, поскольку страна сильно зависит от российских энергоресурсов.

"Мы давно знаем, что Россия перестала быть надежным поставщиком энергии, — заявил канцлер Олаф Шольц, — Вот почему сейчас важно сделать все возможное, чтобы защитить энергоснабжение Германии".

В пятницу правительство ФРГ заявило о взятии под контроль доли "Роснефти" в трёх НПЗ: РСК в Шведте, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в баварском Фобурге. Толчком к решению послужил также грядущих запрет Евросоюза на импорт нефти из России, который начнёт действовать с 1 января нового года.

Ранее сообщалось о критике немецкими жителями премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля за отказ от российского газопровода "Северный поток — 2".