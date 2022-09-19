Аналитик Фролов заявил, что Германия — ненадёжный покупатель российского газа

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал высказывание немецкого депутата о том, что "Северный поток - 2" никогда не будет запущен, и назвал его слова классической словесной интервенцией, которой сейчас пользуются все европейские лидеры.

Эксперт напомнил, что Германия присвоила собственность российских компаний на своей территории, однако Москва продолжает исполнять свои обязательства.

"Сейчас надо говорить не о том, что Россия стала ненадёжным поставщиком, надо говорить о том, что Германия стала ненадёжным покупателем. Это откровенно разбойное государство, которое занимается открытым грабежом", — заявил он в беседе с Телеканалом "360".

Фролов считает, что запуск газопровода "Северный поток — 2" состоится не скоро, поскольку для этого должны сложиться особые условия, например, смена руководства Евросоюза.