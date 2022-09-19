Читатели немецкой газеты Die Welt* раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля. Он утверждает, что запустить российский газопровод "Северный поток — 2" невозможно.
Многие комментаторы посчитали, что власти ФРГ своими решениями играют на руку другим странам и вредят своим жителям.
"Газ никогда не пойдет из России в Германию". Всегда поражался, с какой готовностью немецкие политики поддакивают США. И даже заявляют о своей преданности", — отметил Herbert W.
Комментатор по имени Johann H. считает, что газопровод "Северный поток — 2" будет запущен после того, как Вайль и коалиция "Светофор" уйдут от дел.
"Прежде всего, у нас тут налицо потеря доверия к нашим политикам, которые не в состоянии обеспечить население доступной энергией", — возмутился Manfred S.
Немцы предполагают рост недовольства населения из-за нехватки топлива и роста цен, который в немецких СМИ назвали "жаркой осенью".
Ранее сообщалось о негативном воздействии на Германию отказа от российских энергоресурсов.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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