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Die Welt*: жители ФРГ раскритиковали власти за отказ от "Северного потока — 2"

Мир

Читатели немецкой газеты Die Welt* раскритиковали премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля. Он утверждает, что запустить российский газопровод "Северный поток — 2" невозможно.

Die Welt*: жители ФРГ раскритиковали власти за отказ от "Северного потока — 2"

Многие комментаторы посчитали, что власти ФРГ своими решениями играют на руку другим странам и вредят своим жителям.

"Газ никогда не пойдет из России в Германию". Всегда поражался, с какой готовностью немецкие политики поддакивают США. И даже заявляют о своей преданности", — отметил Herbert W.

Комментатор по имени Johann H. считает, что газопровод "Северный поток — 2" будет запущен после того, как Вайль и коалиция "Светофор" уйдут от дел.

"Прежде всего, у нас тут налицо потеря доверия к нашим политикам, которые не в состоянии обеспечить население доступной энергией", — возмутился Manfred S.

Немцы предполагают рост недовольства населения из-за нехватки топлива и роста цен, который в немецких СМИ назвали "жаркой осенью".

Ранее сообщалось о негативном воздействии на Германию отказа от российских энергоресурсов.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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