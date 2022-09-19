NYT: ВС РФ уничтожают гаубицы M777 из США на Украине дронами Shahed-136 из Ирана

В арсенале ВС РФ появились ударные беспилотники иранского производства, пишет The New York Times. Издание, ссылаясь на информацию украинского военного чиновника, сообщает, что обломки дрона Shahed-136 были найдены на земле после начала наступления ВСУ на северо-востоке Украины. При этом авторы материала подчёркивают, что РФ и Иран не признаются в заключении сделок по поставкам указанных беспилотников.

"Дроны-камикадзе" из Ирана признаны мощнейшим оружием, несущим боеголовку весом около 80 фунтов, говорится в публикации. По словам автора статьи, если Shahed-136 действительно используются на Украине, то это первый случай их применения за пределами Ближнего Востока.

NYT заявляет, что иранские дроны наводят страх на солдат ВС Украины. В ходе очередной атаки БПЛА уже уничтожили гаубицу M777 американского производства, убили четырёх солдат и ранили 16. Издание приводит и слова украинского офицера Владимира Данченко, который, якобы, стал свидетелем атаки дрона по самоходной гаубице.

"Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного", — цитирует его слова источник.