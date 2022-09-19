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Мирошник: ВСУ могут пойти в наступление на ЛНР из Харьковской области

Мир

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал о том, что происходит в районах, находящихся у границ Республики.

Мирошник: ВСУ могут пойти в наступление на ЛНР из Харьковской области

По словам дипломата, несмотря на то, что территория ЛНР находится под контролем, у её границ не прекращаются боевые действия.

"Ситуация в ЛНР довольно напряженная за счет боев, которые проходят вблизи наших границ. Но территория республики нами полностью контролируется. Буквально недавно я разговаривал с главами районов и городов, они активно готовятся к отопительному сезону, восстанавливают тепловые контуры в разрушенных зданиях", — рассказал Мирошник, слова которого приводит ВЗГЛЯД.

Посол отметил, что наибольшая угроза на данный момент исходит для ЛНР от Харьковской области, из бассейна реки Оскол, откуда вполне возможно наступление ВСУ.

Ранее Мирошник рассказал, что при отступлении из Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Рубежного и Сватово ВСУ сделали всё, чтобы нанести максимальный урон городским коммуникациям оставленных населённых пунктов. Поэтому сейчас первоочередная задача властей — восстановить разрушенное и подготовить инфраструктуру к наступлению холодов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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