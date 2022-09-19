Экс-депутат Рады Кива: на Украине всё больше растут протестные настроения

На Украине наблюдается рост протестных настроений на фоне приближающегося холодного сезона. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, экономический кризис стал "оружием массового распространения". Он отметил, что большая часть жителей Украины лишилась работы. Как пояснил экс-депутат, гражданам, которые продолжают трудиться, не выдают зарплату в назначенный срок.

"На Украине всё больше растут протестные настроения", — указал Кива.

Кроме того, он добавил, что страны, входящие в состав Евросоюза, больше не могут и не хотят размещать у себя украинских беженцев.

Бывший депутат подчеркнул: холод и голод, с которыми столкнётся Украина, подействуют на киевский режим гораздо эффективнее, чем ракеты "Сармат". К тому же борьба западных группировок за доступ к власти приведёт страну к полному развалу, заключил политический деятель.