Кедми о выводах США по итогам саммита ШОС: извращённое восприятие реальности

Политолог Яков Кедми выразил недоумение по поводу выводов американских экспертов, сделанным по результатам саммита ШОС.

Кедми рассказал, что в Вашингтоне почему-то убеждены, что индийский премьер-министр Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин выразили готовность противостоять политике РФ, которую она проводит в отношении Украины. Кроме того, в США полагают, что у Пекина есть планы начать оказывать сопротивление России, объединив предварительно государства Средней Азии.

Политолог считает, что эти выводы американских специалистов "абсурдны", и не понимает, как они могли вообще к ним прийти.

"Как до этого идиотизма американцы смогли дойти? У них извращенное восприятие действительности. Они не могут понять, что происходит в реальности, поэтому они ее выдумывают и проталкивают. Если бы они проталкивали эту реальность только своему народу, то и черт с ними, но ведь они сами верят в то, что говорят", — сказал Кедми в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Политолог добавил, что на формирование подобных выводов могли оказать влияние и фейки о громких "победах ВСУ" на Украине.