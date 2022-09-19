Байден по пути на похороны Елизаветы II застрял в пробке

Американский лидер Джо Байден проигнорировал предупреждения представителей Лондона и отправился на похороны британской королевы Елизаветы II на автомобиле. Как заявили в Daily Mail, из-за этого президент попал в пробку.

"Бронированный лимузин "Зверь" застрял в пути у кофейни Pret a Manger", — подчеркнули журналисты.