Песков высмеял требования репараций от РФ: "Тоже найдём, что с поляков спросить"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв польского президента Анджея Дуды потребовать от России репарации за Вторую мировую войну.

"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже найдём, что можно с поляков спросить", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с этим Песков поддержал Берлин, который отказался обсуждать выплату компенсации Варшаве. Также представитель Кремля обвинил политиков, которые используют подобную риторику, в экстремизме.