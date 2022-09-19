Власти Польши потребовали от Шольца объяснить намёк на пересмотр границ

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох отреагировал на слова немецкого лидера Олафа Шольца о пересмотре границ.

"Чтобы вернуть после этих заявлений доверие, со стороны канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова", — отметил Солох, передаёт Польское телевидение.

По мнению политика, без этого шага Варшава способна воспринять речь руководителя ФРГ как её желание быть единственным гарантом территориальной целостности Польши.

Ранее журналисты Niezalezna сообщили, что Шольц намекнул на пересмотр границ. По данным издания, эти слова являются ответом на требования репараций со стороны Варшавы.