Ходаковский: относительная стабильность не должна никого вводить в заблуждение

Военный и политический деятель Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что относительная стабильность на линии фронта не должна никого вводить в заблуждение.

По словам Ходаковского, минувшая неделя прошла "без существенных перемен на линии фронта". Однако он отметил, что противник готовится и накапливает ресурсы. В районах Курахово и Покровское происходит регулярная разгрузка эшелонов с техникой и личным составом, сказал Ходаковский.

"Интересная методика: добились успеха на одном направлении, привели нас в состояние, когда ни о каком наступлении на этом направлении мы не помышляем, лишь бы стабилизировать фронт, и наступательные излишки перебрасывают на другой участок", — рассказал Ходаковский.

По его мнению, развитая транспортная инфраструктура позволяет маневрировать ограниченными силами, создавая накопление там, где это предусмотрено планом.