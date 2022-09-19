Читатели DM высмеяли Байдена после слов о защите Тайваня в случае нападения КНР

Читатели британского таблоида Daily Mail (DM) раскритиковали американского лидера Джо Байдена после его слов о защите Тайваня в случае нападения со стороны Китая.

Один из комментаторов напомнил о том, как армия США "защитила" Афганистан. Другой пользователь Сети предложил отправить Байдена в дом престарелых, иначе он втянет США в полномасштабную войну.

"Молодец, Байден! После мира во всем мире с Трампом ты втягиваешь нас в бесполезную и дорогостоящую прокси-войну с Россией, а теперь и с Китаем", — заявили читатели.