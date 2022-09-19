Читатели британского таблоида Daily Mail (DM) раскритиковали американского лидера Джо Байдена после его слов о защите Тайваня в случае нападения со стороны Китая.
Один из комментаторов напомнил о том, как армия США "защитила" Афганистан. Другой пользователь Сети предложил отправить Байдена в дом престарелых, иначе он втянет США в полномасштабную войну.
"Молодец, Байден! После мира во всем мире с Трампом ты втягиваешь нас в бесполезную и дорогостоящую прокси-войну с Россией, а теперь и с Китаем", — заявили читатели.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.