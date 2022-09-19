Руководство киевского режима проводит переговоры о том, чтобы Папа Римский Франциск посетил Украину. Об этом сообщил советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк. Он надеется, что рано или поздно понтифик приедет в Киев.
"Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья. Я не думаю, что с этической точки зрения посещение Москвы — это правильно", — цитирует слова советника ТАСС.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.