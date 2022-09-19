Fakt: угольные склады Польши опустели после эмбарго на топливо из России

Польские склады с углём опустели, а стоимость энергоресурсов увеличилась в четыре раза. По мнению аналитиков, это произошло из-за эмбарго на поставки российского топлива, которое ранее ввела Варшава.

Журналисты проанализировали уровень цен в нескольких регионах Польши и сделали вывод, что правительство не выполнило своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать затраты на топливо. Эксперты отметили, что изначально планировалось сделать уголь дешёвым на законодательном уровне.

"Законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь единовременная и составляет три тысячи злотых", — заявили авторы Fakt.