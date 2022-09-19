Патрушев: Россия и Китай выступают за создание справедливого миропорядка

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, Москва и Пекин выступают за справедливость, однако страны коллективного Запада пытаются противостоять этим намерениям.

"Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции", — цитирует Патрушева ТАСС.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что западные элиты стремятся навязать свои ценности вопреки интересам других государств. Запад придерживается принципа "разделяй и властвуй", заявил Патрушев.