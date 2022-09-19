Parlamentní listy: чешский политик Малы покаялся перед русскими

Россия и её руководство не виноваты в спаде экономики Евросоюза. ЕС сам загнал себя в тупик непродуманной политикой, "зелёным” курсом и подчинённостью США, признаёт чешский политик Михал Малы.

В своей статье в Parlamentní listy он рассуждает о причинах кризиса в дипломатии и мировой экономике. По его словам, никакой войны с Россией Чехия не ведёт, что бы по этому поводу ни говорил премьер-министр страны Петр Фиала, "послушный слуга Европейского Союза и США".

Фиала сегодня от имени Чехии поставляет оружие и деньги Украине безвозмездно при том, что дома у него более трёхсот тысяч пенсионеров и более миллиона семей с детьми, живущих на грани бедности.

"Но политическая конъюнктура такова, что нужно без разбора поддерживать и тех людей, которые откровенно приехали в Чехию "делать бизнес", расселились по отелям и получают пособия. Своим пенсионерам не хватает денег на оплату электроэнергии и на еду, но это никому не интересно", — считает автор.

Малы отмечает, что сегодня в ходу принцип коллективной вины: "Кто русский, тот враг". Он осуждает СВО, но подчёркивает, что у России есть право воевать против фашизма, а конфликт на Украине "начался с путча в 2014 году".

Ешё несколько лет назад все прекрасно понимали, что такое Украина и описывали её как:

самую коррумпированную страну Европы с самыми коррумпированным руководителем Зеленским;

страну, полностью подконтрольную олигархам;

страну, которая прославилась торговлей человеческими органами и контрабандным оружием.

"Даже сейчас все осознают, что большая часть помощи оказывается в карманах олигархов, а шестьдесят процентов оружия уходит на чёрный рынок. Но политики делают из русских наших врагов, вводят санкции, отвергают российский газ. В итоге чешские же бизнесмены банкротятся" — считает эксперт.

Малы пишет, что "извинился перед русскими за правительство и отметил, что нужно прекратить бессмысленное смертоубийство".

"Я отвергаю принцип коллективной вины по отношению к кому угодно, в том числе в отношении спортсменов и граждан Российской Федерации. Когда-то подобное насаждал Гитлер, и мы знаем, чем это кончилось”, — резюмировал политик.