Второй человек после канцлера Германии, глава немецкого МИД Анналена Бербок фактически официально объявила войну России.
"Мы находимся в состоянии войны" ("Wir sind einem Krieg" — в оригинале), — сообщила министр Бербок, выступая в политическом ток-шоу на немецком телевидении.
"Заявление сделанное на государственном телевидении может считаться официальным заявлением немецкого правительства", — считает публицист и редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский.
Ранее Анналена Бербок выступила с требованием поставить Украине танки Leopard II, также считая "нормальным" участие немецких наемников-"добровольцев" в боях против ВС РФ на Украине.
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