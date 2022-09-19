Глава МИД ФРГ: "Мы находимся в состоянии войны с Россией"

Второй человек после канцлера Германии, глава немецкого МИД Анналена Бербок фактически официально объявила войну России.

"Мы находимся в состоянии войны" ("Wir sind einem Krieg" — в оригинале), — сообщила министр Бербок, выступая в политическом ток-шоу на немецком телевидении.

"Заявление сделанное на государственном телевидении может считаться официальным заявлением немецкого правительства", — считает публицист и редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский.

Ранее Анналена Бербок выступила с требованием поставить Украине танки Leopard II, также считая "нормальным" участие немецких наемников-"добровольцев" в боях против ВС РФ на Украине.