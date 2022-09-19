Генсек ООН Гутерреш призвал развивать зелёную энергетику из-за роста цены на газ

Европейским странам удалось бы избежать развития энергетического кризиса, если бы мир активно инвестировал в возобновляемые источники энергии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что Европа начинает возвращаться к использованию угля и мазута для выработки энергии на фоне беспрецедентной стоимости на привычные энергоресурсы.

"Одна вещь предельно ясна: если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо", — указал Гутерреш в интервью РИА Новости.