Европейскому союзу не удалось справиться с энергетическим кризисом. Об это сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По его мнению, руководство Евросоюза опоздали с принятием единого решения проблем.
"Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учётом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лир. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лир", — цитирует его слова телеканал Habertürk.
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