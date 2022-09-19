Глава Минэнерго Турции Донмез: Евросоюз не справился с энергетическим кризисом

Европейскому союзу не удалось справиться с энергетическим кризисом. Об это сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По его мнению, руководство Евросоюза опоздали с принятием единого решения проблем.

"Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учётом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лир. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лир", — цитирует его слова телеканал Habertürk.