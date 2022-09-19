По словам официального представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Самарканде, набрал в Telegram 340 миллионов просмотров.
"В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний", — сообщил Кабулжанов в социальных сетях.
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