Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 млн просмотров в Telegram

По словам официального представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Самарканде, набрал в Telegram 340 миллионов просмотров.

"В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний", — сообщил Кабулжанов в социальных сетях.