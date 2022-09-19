Володин: украинская армия не оправдала ожидания США и ЕС при контрнаступлении

США и Евросоюз изменили свою риторику по украинскому вопросу после неудачного контрнаступления Киева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на Западе осознали, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не сможет привести страну к победе. Как пояснил Володин, Штаты и ЕС не собираются брать на себя ответственность за поражение киевского режима.

"Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского", — отметил политик.

Он также напомнил, что ранее западные страны выступали за решение всех проблем на поле боя.

Спикер Госдумы убеждён: Киев не смог оправдать ожидания американцев и европейцев при наступлении. "Спонсоры" Украины разочарованы в действиях ВСУ на фронте, заключил Володин.