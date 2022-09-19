Баширов: британцы оскорбили принца Саудовской Аравии вслед за Байденом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман досрочно покинул Британию после запрета на участие во всех церемониях прощания с королевой Елизаветой. Это подарок для России. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что сначала принца оскорбил президент США Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию (СА), а теперь это сделали англичане.

Принца считают причастным к истории с убийством в Стамбуле журналиста Хашогги, который работал на иностранные разведслужбы против саудовского правительства, заметил аналитик.

По его мнению, это может положительным образом сказаться в дальнейшем на отношениях России и саудитов.

"Мухаммед бин Салман считается будущим правителем СА и влиятельным человеком в мире мировой энергетики. Два оскорбления он вряд ли забудет, и это ещё больше сближает СА и Россию", — заключил Баширов.