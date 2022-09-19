В Грузии признали: РФ победила Запад в развязанной им на Украине третьей мировой

Главред Грузинского информационно-аналитического агентства Арно Хидирбегишвили считает, что третья мировая война уже полгода как идёт. Но Запад предпочитает не распространяться о своём в ней участии, потому что его лидеры банально боятся.

И страх этот, по мнению главы Грузинформ, обоснованный, потому что "даже США" "в панике бежали из Афганистана", где не смогли справиться с талибами*, умеющими воевать только с автоматами Калашникова.

"Западная коалиция надрывается, опустошая свои военные склады и казну, посылая на Украину деньги, новейшие вооружения, инструкторов и наёмников, тогда как Россия демонстративно проводит свою СВО ограниченным контингентом контрактников", — рассуждает Хидирбегишвили, подчёркивая, что "как бы ни старались США и НАТО, "Россия уже одержала победу".

По словам грузинского аналитика, саммит ШОС, ставший "холодным душем" для стран Запада, фактически ознаменовал "победу Путина", который "много раз просил их (западных политиков) сдержать обещания и не расширять НАТО на Восток":

"Россию не услышали. Теперь же, вместо организации Варшавского договора, Штатам придётся иметь дело с таким гигантом, как ШОС", — поясняет он своё мнение, отмечая, что мир в очередной раз увидел, как Вашингтон мастерски умеет объединять своих врагов. — Россия уже победила. Наступление, отступление — это всё военные игрища. Путин победил в мировом масштабе — поставил точку на глобализации и на однополярном мире — новые центры силы на саммите ШОС были представлены лидерами России и Китая. А ШОС сегодня — это более 30% мирового ВВП, 60% территории Евразии и 50% населения планеты".

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ