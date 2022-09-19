Нечаев: Германия отказывается от особых отношений с РФ, поставляя оружие Украине

Осуществляя военную помощь киевскому режиму, Берлин отказывается от особых отношений с Москвой, позволявших ему выступать посредником в диалоге России и Запада. Об этом сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

В интервью РИА Новости он отметил, что предшествующие поколения даже в напряжённые времена "кропотливо выстраивали" связи между Россией и ФРГ. Как пояснил дипломат, это позволяло немцам выделяться из рядов коллективного Запада.

Нечаев добавил, что до украинского конфликта Германия отлично понимала РФ и учитывала её интересы, однако в феврале 2022 года политика руководства ФРГ изменилась.

"Германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами", — указал посол.

По его словам, Берлин много лет не направлял военную технику на территории, где разворачивались вооружённые конфликты.

Он также подчеркнул: летательное оружие, которое власти ФРГ передали Киеву, используется не только против Вооружённых сил РФ, но и в отношении мирных жителей республик Донбасса. Нечаев счёл "красной чертой" такое поведение Германии.