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Baijiahao: Турция на саммите ШОС преподнесла России большой подарок

Мир

Турция, являясь страной НАТО, оказалась в "щекотливой ситуации": с одной стороны, она вроде бы должна поддерживать своих союзников в их настойчивом стремлении превратить Россию в "международного изгоя", с другой — ей самой крайне важно сохранять хорошие отношения с Москвой.

Baijiahao: Турция на саммите ШОС преподнесла России большой подарок

И, как считают эксперты китайского издания Baijiahao, очень похоже, что Анкара, пытающаяся усидеть на двух стульях, свой выбор всё-таки сделала, преподнеся России "большой подарок".

Под "подарком" китайские аналитики подразумевают готовность Анкары оплачивать часть поставок российского газа в рублях. Напомним, договорённость такая была достигнута в ходе встречи турецкого и российского президентов на полях саммита ШОС.

"Москве на фоне западных санкций было необходимо показать, что даже члены НАТО готовы игнорировать ограничения и продолжать сотрудничество на российских условиях РФ <….> Готовность Турции частично оплачивать российский газ рублями является ударом по западным валютам", — пишут аналитики из КНР.

Они подчёркивают, что именно сейчас, когда в Европе бушует острейший экономический кризис, вызванный недостатком российского газа, объявление о договоренностях между Москвой и Анкарой, ставит власти Турции в "неудобное положение" перед союзниками по НАТО, поскольку она будет и дальше получать российские энергоносители, а Евросоюз будет вынужден обогреваться дровами, остановив большую часть своих промышленных предприятий.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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