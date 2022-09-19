Если бы Североатлантический альянс отказался от продвижения в Восточную Европу, то кризис на этих территориях произошёл бы ещё раньше. Такое мнение выразил экс-глава США Билл Клинтон.
По его словам, руководство НАТО приняло решение о расширении военного блока в "правильное время". В интервью CNN он отметил, что американские власти неоднократно предлагали Москве объединиться для борьбы с ядерными угрозами, которые исходят от авторитарных государств.
При этом бывший президент США подчеркнул: Россия отказалась от такого сотрудничества.
"Я предлагал РФ не только статус особого партнёра Североатлантического альянса, но и перспективу членства в блоке", — указал политик.
Ранее британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что конфликт на Украине может завершиться вооружённым столкновением НАТО и России. Как пояснил военнослужащий, альянс не готов к боевым действиям из-за нехватки снарядов и ракет.
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ВС РФ взяли в плен украинских военнослужащих и захватили боевую технику со снарядами.