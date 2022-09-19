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Экс-глава МИД Румынии: Киев должен раздать подаренные коммунистами территории

Мир

Посольство Украины в Румынии обвинило экс-министра иностранных дел Андрея Маргу в подрыве "основных принципов международного права”.

Экс-глава МИД Румынии: Киев должен раздать подаренные коммунистами территории

Поводом для возмущения дипломатов стало заявление бывшего румынского чиновника о том, что границы современной Украины являются "неестественными”, и что Киеву стоит уступить часть территории страны соседним государствам.

Посольство выразило "сожаление” в связи с тем, что бывший высокопоставленный чиновник "демократического европейского государства” сделал заявление, которое не только "неприемлемо ни при каких обстоятельствах", но и представляет собой "особенно вопиющее отклонение от нормы в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность Европы”.

Маргу выступил с заявлением в субботу. Презентуя на книжной ярмарке в Алба-Трансильвании свою новую книгу "Судьба демократии", он сказал, что ведущие мировые державы должны объединиться и договориться о новой "структуре безопасности" в Европе и во всем мире.

"Мы здесь в совершенно особой ситуации. Украина существует в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию Польше, Буковину Румынии, Донбасс и Крым России. Это территории других стран ", — перечислил он регионы, которые были включены в состав советской Украины коммунистами.

Теперь, по словам Андрея Маргу, у Украины есть шанс избавиться от коммунистического наследия. Тем более, что сделать очень просто — "отказаться от подаренных территорий".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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