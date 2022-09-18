19FortyFive: генералов НАТО бросает в холодный пот из-за самолётов Ту-22М ВКС РФ

Российские военные самолёты всегда интересовали мировую общественность, но с началом спецоперации на Украине ВКС РФ оказались в эпицентре обсуждения. По мнению экс-офицера ВВС США Кристиана Орра, западным странам следует обратить особое внимание на стратегические бомбардировщики.

"Встречайте Ту-22М: российский бомбардировщик, из-за которого генералов НАТО бросает в холодный пот", — заявил он издании 19FortyFive.

Сверхзвуковой самолёт способен набирать скорость до 2300 километров в час, а максимальная дальность полёта составляет 7000 километров. Ту-22М оснащён всем необходимым для дозаправки в воздухе, что делает этот бомбардировщик пригодным для совершения трансатлантических перелётов и нанесения ударов по территории США, отметил эксперт.

"Ту-22М продолжает оставаться реальной угрозой интересам Вашингтона", — указал Орр.

Также аналитик не исключает, то Россия может оснастить самолёты противокорабельными ракетами. В таком случае Ту-22М станет ещё опаснее для стран коллективного Запада, заявил он.