The Drive: под крылом нового истребителя F-18 ВВС США появился унитаз

Американские пилоты установили под крылом нового истребителя F-18 унитаз, который переоборудован в ракету класса воздух-земля. Об этом заявил военный эксперт Тайлер Роговей.

Туалетная бомба ВВС США

"Это далеко не первый случай, когда туалет попадает на самолёт 25-ой эскадрильи", — отметил он в издании The Drive.

25-я эскадрилья расположена на территории военно-морской авиабазы "Лемур". Данное формирование стало известным из-за довольно странной разработки — туалетной бомбы.

Несколько десятков лет назад один из лётчиков эскадрильи во время боевого вылета сбросил на своего противника унитаз, который был начинён взрывчаткой. Роговей заявил, что пилоты США решили повторить исторический трюк и установили унитаз на новый истребитель F-18.

"Мы купили туалет на рынке, я сделал хвостовую часть из нескольких выхлопных труб, а наш отдел контроля коррозии сделал наклейки на унитаз", — рассказал один из военных авиационного подразделения ВМС США.