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Глава Армении у гроба с телом Елизаветы II нарушил правила и сделал фото

Мир

Президент Армении Ваагн Хачатурян пренебрёг предписаниями, которые регламентируют правила поведения у гроба с телом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце.

Непозволительное поведение главы Армении подметили журналисты. Представители СМИ упрекнули Хачатуряна в том, что он громко разговаривал в траурном зале. Президент давал указания фотографу, после чего попозировал на фоне гроба с телом монаршей особы.

Таким образом он нарушил запрет на фотосъемку. Все, кто прибывал прощаться с королевой до него, неукоснительно соблюдали установленные правила.

Ранее во время прощания с королевой Елизаветой II, произошёл скандальный инцидент. Мужчина набросился на гроб с телом главы Великобритании.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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