Президент Армении Ваагн Хачатурян пренебрёг предписаниями, которые регламентируют правила поведения у гроба с телом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце.
Непозволительное поведение главы Армении подметили журналисты. Представители СМИ упрекнули Хачатуряна в том, что он громко разговаривал в траурном зале. Президент давал указания фотографу, после чего попозировал на фоне гроба с телом монаршей особы.
Таким образом он нарушил запрет на фотосъемку. Все, кто прибывал прощаться с королевой до него, неукоснительно соблюдали установленные правила.
Ранее во время прощания с королевой Елизаветой II, произошёл скандальный инцидент. Мужчина набросился на гроб с телом главы Великобритании.
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